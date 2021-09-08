Пограничники нашли поле с 200 000 кустов конопли: фото

Пограничники обнаружили в Донецкой области около 200 000 кустов конопли. Об этом сообщает пресслужба ГПСУ.

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Конопля росла на поле размером в два гектара. Пограничники и сотрудники полиции уничтожили незаконную посадку.

Хозяева поля устанавливаются для привлечения к уголовной ответственности.

23 июля 2021 года правоохранители сообщили, что перехватили партию героина на 1 млрд грн, которую доставили в Украину из Ирана. Наркотики привезли под видом кирпичей.

26 июля под Одессой правоохранители обнаружили нелегальные плантации конопли: видео

Денис Юдин

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