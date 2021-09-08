Пограничники нашли поле с 200 000 кустов конопли: фото
08.09.2021, 14:58
Нелегальное поле конопли (Фото – пресс-служба ГПСУ)
Пограничники обнаружили в Донецкой области около 200 000 кустов конопли. Об этом сообщает пресслужба ГПСУ.
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Конопля росла на поле размером в два гектара. Пограничники и сотрудники полиции уничтожили незаконную посадку.
Хозяева поля устанавливаются для привлечения к уголовной ответственности.
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