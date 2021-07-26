24-25 июля в Измаильском районе Одесской области правоохранители обнаружили нелегальные плантации конопли, а также готовый к употреблению каннабис. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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В обысках, которые проводились по восьми адресам, участвовали пограничники, полицейские, пограничный спецназ Дозор, кинологи с собаками, натренированными на поиск наркотических веществ и оружия.

В результате, сообщает ГПСУ, обнаружено более 500 кустов наркосодержащих растений, около семи килограммов высушенного и переработанного каннабиса, а также семена. Стоимость найденного правоохранителям на черном рынке может достигать более $500 000.

Пограничники отмечают, что коноплю выращивали не только на суше, но и среди камыша – в плавнях. Правоохранители разыскивали кусты с помощью квадрокоптера, резиновых лодок и ходили в брод.

27 июля правоохранители сообщили, что перехватили партию героина на 1 млрд грн, которую доставили в Украину из Ирана. Наркотики привезли под видом кирпичей.

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