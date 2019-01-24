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24.01.2019, 20:37

Пограничники рассказали подробности о спецоперации на Закарпатье

Пограничники рассказали подробности о спецоперации на Закарпатье - Фото
Фото: ГПСУ

По результатам обысков выявлено холодное и огнестрельное оружие, средства связи, табачные изделия, валюта

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Сегодняшняя спецоперация в Закарпатской области была проведена в рамках расследования уголовного производства по факту наезда в ноябре 2018 г на офицера Мукачевского пограничного отряда, в результате которого он погиб. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Он напомнил, что с весны 2018 года оперативные подразделения ГПСУ расследуют дело незаконной переправке табачных изделий через госграницу.

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В ноябре 2018 года во время реализации оперативной информации контрабандисты совершили наезд на пограничника.

По этому факту было зарегистрировано дело по ч.3 ст. 348 , ч.3 ст. 332 и ч.1 ст. 204 УК.

Сегодня в рамках производства были проведены обыски по 13 адресам подозреваемых в Рахове, Деловом, Костеловке, Солотвино и Нижней Апше Закарпатской области.

По результатам обысков выявлено холодное и огнестрельное оружие, средства связи, табачные изделия, валюта и другие  доказательства незаконной деятельности, сообщил Слободян.

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Теги: гпсу, сигареты, контрабанда, спецоперация, пограничник
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