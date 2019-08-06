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Пограничники задержали иностранцев, одного из них - за похищение

Пограничники задержали иностранцев, одного из них - за похищение - Фото
Фото: dpsu.gov.ua
06.08.2019, 12:37

Разыскиваемых задержали и передали сотрудникам Нацполиции

Украинские пограничники задержали двух иностранцев, одного из них - за похищение человека. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Иностранцы находились в международном розыске. Одного из них, гражданина Беларуси, пограничники обнаружили в пункте пропуска Новые Яриловичи. Мужчина ехал на автомобиле в Украину. Во время проверки документов сработала база данных Интерпола. Он разыскивался в Польше еще с 2017 года за кражу.

Другого иностранца, гражданина Молдовы, задержали пограничники Львовского отряда на украинском-польской границе.

Его остановили сегодня во время проверки документов в пункте пропуска Рава-Русская. 36-летний иностранец также направлялся в Украину. Пограничники выяснили, что его разыскивают молдавские правоохранительные органы за совершение уголовного преступления, а именно - за похищение человека.

По обоим фактам пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола. Разыскиваемых задержали и передали сотрудникам Нацполиции для выяснения всех обстоятельств правонарушений.

26 июля 2019 года в международном аэропорту Борисполя пограничники остановили гражданина России – депутата Госдумы.

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