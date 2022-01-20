Похищали людей ради денег. СБУ заявило о нейтрализации банды пограничников: видео

Служба безопасности Украины заявила о нейтрализации преступной группировки, в состав которой входили действующие правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным спецслужбы, члены банды терроризировали жителей Одесской области, похищали людей и требовали у них деньги, угрожая физической расправой.

По оперативным данным, организатор группировки и его сообщник – действующие сотрудники структурных подразделений Госпогранслужбы. Своим жертвам они представлялись сотрудниками Нацполиции, СБУ и других правоохранительных органов.

Как установило следствие, члены преступной группы производили незаконные задержания граждан под вымышленными предлогами. После этого "выбивали" у них деньги за якобы непривлечение к уголовной ответственности.

В СБУ заявляют, что фигуранты проводили несанкционированные обыски и обворовывали дома жителей областного центра.

Как сообщается, сотрудники СБУ задержали двух пограничников-организаторов банды во время попытки похищения человека.

20 сентября 2021-го ГБР заявило о разоблачении в Днепропетровской области пятерых полицейских, которые запугивали людей и силой выбивали у них деньги.

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Наталия Медведева

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