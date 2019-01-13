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13.01.2019, 18:28

Пожар на химзаводе в Калуше: опасности для местных жителей нет

Пожар на химзаводе в Калуше: опасности для местных жителей нет - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Жертв и пострадавших в результате пожара на предприятии нет

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В Калуше опасности для жизни и здоровья для жителей города и района в результате пожара на заводе ООО Карпатнефтехим нет. Об этом говорится в сообщении горсовета Калуша по итогам внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ведомственная лаборатория ООО Карпатнефтехим проводила отбор и анализ проб воздуха в пределах санитарно-защитной зоны предприятия.

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"Превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано", - отмечается в сообщении.

Специалисты проводят мониторинг состояния воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия и в жилой зоне.

По состоянию на 11:00 13 января главный врач сообщил, что нет потерпевших с места пожара, а также жители города с определенными признаками отравления или ожогов не поступали.

13 января  в 10:44 пожар ликвидировали, он возник вечером 12 января 2019 года.

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Теги: пожар, воздух, калуш, Карпатнефтехим
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