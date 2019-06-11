Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.06.2019, 11:45

Пожар в психбольнице Одессы. Полиция открыла уголовное дело

Пожар в психбольнице Одессы. Полиция открыла уголовное дело - Фото
111(2)

Вчера в результате пожара в одесской больнице погибли шестеро людей, среди них - медсестра

За пожар в психиатрической больнице Одессы, где погибли шестеро, открыли уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Предварительной причиной пожара считают занесение огня снаружи. Дело открыли по ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 270 УК (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Вчера, 10 июня, в психбольнице Одессы в отделении, где проходили лечение ветераны Второй мировой войны и войны в Афганистане, произошел пожар. Погибли шестеро людей: четверо на месте и двое в больнице, среди них была медсестра. Еще шестерых госпитализировали, один из них "очень тяжелый". 

Читайте также: Пожар в больнице Одессы. Зеленский дал срочное поручение премьеру

Отправить:
Распечатать:
Теги: психиатрическая больница, полиция, пожар, гибель
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 