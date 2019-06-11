Пожар в психбольнице Одессы. Полиция открыла уголовное дело

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За пожар в психиатрической больнице Одессы, где погибли шестеро, открыли уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Предварительной причиной пожара считают занесение огня снаружи. Дело открыли по ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 270 УК (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Вчера, 10 июня, в психбольнице Одессы в отделении, где проходили лечение ветераны Второй мировой войны и войны в Афганистане, произошел пожар. Погибли шестеро людей: четверо на месте и двое в больнице, среди них была медсестра. Еще шестерых госпитализировали, один из них "очень тяжелый".

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