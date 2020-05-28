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Покушение на Печерске. У "македонского" киллера был поддельный паспорт - Vijesti

Покушение на Печерске. У "македонского" киллера был поддельный паспорт - Vijesti - Фото
Радое Звицер (источник - twitter.com/ChristopherJМ)
28.05.2020, 12:22

Один из стрелявших в "главаря черногорского клана" находился в Украине с фальшивыми документами, считают зарубежные журналисты

Один из нападавших на возможного лидера черногорского преступного клана "Ковачи" Радое Звицера находился на территории Украины якобы по поддельным документам. Об этом пишет местное издание Vijesti.

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Как ранее заявляли в Нацполиции, к покушению на убийство 37-летнего гражданина Черногории оказались причастны граждане Македонии, Сербии и Черногории.

Черногорские СМИ уточнили, что это были граждане Сербии (Петр Йованович и Милан Бранкович) и Черногории (Стефан Джукич и Эмиль Тузович). Один из них, Стефан Джукич, имел поддельные документы, по которым он якобы являлся гражданином Северной Македонии, пишут журналисты Vijesti, ссылаясь на собственные источники информации.

Черногорец Джукич с 2013 года находится в международном розыске. Кроме того, он уже является подозреваемым по делу об убийстве в городе Бар в ноябре прошлого года. Его обвиняют в том, что из автомобиля он стрелял в двух людей возле местного бара-ресторана.

Предположительно, он и Тузович являются представителями одной из черногорских группировок, связанных с кланом "Скаляр", который противостоит клану "Ковачи".

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  • 26 мая на столичном Печерске неизвестный стрелял в 37-летнего мужчину, пострадавший был госпитализирован.
  • 27 мая в Одессе задержали четверых подозреваемых в покушении на убийство в Киеве гражданина Черногории - находящегося в розыске "лидера наркокартеля". 

Читайте также: Война кланов и 200 кг кокаина. Кто такой Радое Звицер, которого расстреляли в центре Киева

Дарья Мостовая
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