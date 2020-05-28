Покушение на Печерске. У "македонского" киллера был поддельный паспорт - Vijesti

Радое Звицер (источник - twitter.com/ChristopherJМ)

Один из нападавших на возможного лидера черногорского преступного клана "Ковачи" Радое Звицера находился на территории Украины якобы по поддельным документам. Об этом пишет местное издание Vijesti.

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Как ранее заявляли в Нацполиции, к покушению на убийство 37-летнего гражданина Черногории оказались причастны граждане Македонии, Сербии и Черногории.

Черногорские СМИ уточнили, что это были граждане Сербии (Петр Йованович и Милан Бранкович) и Черногории (Стефан Джукич и Эмиль Тузович). Один из них, Стефан Джукич, имел поддельные документы, по которым он якобы являлся гражданином Северной Македонии, пишут журналисты Vijesti, ссылаясь на собственные источники информации.

Черногорец Джукич с 2013 года находится в международном розыске. Кроме того, он уже является подозреваемым по делу об убийстве в городе Бар в ноябре прошлого года. Его обвиняют в том, что из автомобиля он стрелял в двух людей возле местного бара-ресторана.

Предположительно, он и Тузович являются представителями одной из черногорских группировок, связанных с кланом "Скаляр", который противостоит клану "Ковачи".

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26 мая на столичном Печерске неизвестный стрелял в 37-летнего мужчину, пострадавший был госпитализирован.

27 мая в Одессе задержали четверых подозреваемых в покушении на убийство в Киеве гражданина Черногории - находящегося в розыске "лидера наркокартеля".

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