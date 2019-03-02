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02.03.2019, 15:42

Полицейский под Киевом устроил пьяное ДТП, погиб мужчина - ГБР

Полицейский под Киевом устроил пьяное ДТП, погиб мужчина - ГБР - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

После наезда на пешехода водитель скрылся с места, но сам пришел в полицию

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В субботу, 2 марта, в Броварах Киевской области сотрудник полиции насмерть сбил женщину-пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

После совершения аварии водитель пришел в полицию и сообщил о ДТП.

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"Правонарушитель пояснил, что покинул место происшествия для того, чтобы самостоятельно явиться в отдел полиции и сообщить о ДТП", - сказали в полиции.

По факту инцидента открыто уголовное производство. При этом в сообщении не уточняется, в каком состоянии находился правоохранитель в момент аварии. 

В Государственном бюро расследований уточняется, что старший оперуполномоченный Нацполиции за рулем автомобиля Tayota сбил пешехода, который около 06:00 переходил дорогу на зеленый свет светофора. Мужчина в результате полученных травм погиб на месте.

"Установлено, что правоохранитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в ГБР. 

Водителя задержали. Решается вопрос о сообщении подозрения. 

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Теги: дтп, авария, пьяный, полицейский, пешеход, водитель, госбюро расследований, бровары
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