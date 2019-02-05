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05.02.2019, 16:42

Полицейский под подозрением: требовал $34 тысячи у потерпевшего

Полицейский под подозрением: требовал $34 тысячи у потерпевшего - Фото
Фото: ssu.gov.ua

Главу отделения полиции задержали на вымогательстве взятки за начало расследования ограбления

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Испоняющего обязанности начальника отделения одного из районных управлений столичной полиции задержали на взятке в $15 тыс. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В задержании участвовали сотрудники СБУ, ГБР, Нацполиции, ГПУ и столичной прокуратуры.

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Следствие установило, что в январе текущего года в райуправление полиции обратился гражданин и сообщил, что его ограбили, забрав $67 тысяч. 

Вместо того, чтобы начать досудебное расследование, и.о. начальника отделения, угрожая и запугивая, потребовал у заявителя $34 тысяч за то, чтобы принять необходимые меры по началу уголовного производства.

В прокуратуре сообщают, что получив первую часть денег в сумме $4 тысяч, полицейский согласился уменьшить общую сумму взятки до $15 тысяч. При получении второй части денег он был задержан в служебном кабинете.

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Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч.3 ст.368 УК. Следственные действия продолжаются.

Фото: ssu.gov.ua, kyiv.gp.gov.ua

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Теги: киев, коррупция, полиция, гбр
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