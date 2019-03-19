Полицейского уволили: вовремя не подал декларацию

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В Харьковской области за несвоевременно поданную декларацию за 2017 год уволили полицейского. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Суд оставил в силе постановление предыдущей судебной инстанции о привлечении к административной ответственности сотрудника Дергачевского отдела полиции.

Реклама

Начальник отдела прокуратуры области Александр Алексейчук отметил, что полицейский без уважительных причин несвоевременно подал электронную декларацию за 2017 год.

"Постановлением Дергачевского районного суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 172-6 КУоАП и назначен 850 грн штрафа. Полицейский пытался обжаловать указанное постановление. Апелляционная инстанция согласилась с доводами прокурора и оставила наказание в силе", - отметили в пресс-службе.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры полицейский был уволен за нарушение требований закона о предотвращении коррупции.

21 февраля 2019 года сообщалось, что начала действовать новая форма налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.