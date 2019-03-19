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19.03.2019, 16:53

Полицейского уволили: вовремя не подал декларацию

Полицейского уволили: вовремя не подал декларацию - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В прокуратуре отметили, что полицейский был уволен за нарушение требований закона о предотвращении коррупции

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В Харьковской области за несвоевременно поданную декларацию за 2017 год уволили полицейского. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры  Харьковской области.

Суд оставил в силе постановление предыдущей судебной инстанции о привлечении к административной ответственности сотрудника Дергачевского отдела полиции.

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Начальник отдела прокуратуры области Александр Алексейчук отметил, что полицейский без уважительных причин несвоевременно подал электронную декларацию за 2017 год.

"Постановлением Дергачевского районного суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 172-6 КУоАП и назначен 850 грн штрафа. Полицейский пытался обжаловать указанное постановление. Апелляционная инстанция согласилась с доводами прокурора и оставила наказание в силе", - отметили в пресс-службе.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры полицейский был уволен за нарушение требований закона о предотвращении коррупции.

21 февраля 2019 года сообщалось, что начала действовать новая форма налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

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Теги: полиция, увольнение, декларация, прокуратура
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