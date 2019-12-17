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Полиция готовит подозрения трем участникам акции под Радой

Полиция готовит подозрения трем участникам акции под Радой - Фото
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
17.12.2019, 21:49

По данным полиции, в результате столкновений пострадало 17 правоохранителей и двое митингующих

Полиция открыла уголовное производство по факту столкновений между участниками акции протеста и правоохранителями сегодня возле Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Следователи готовят подозрения трем лицам, которые нанесли значительные телесные повреждения другим участникам митинга и правоохранителям.

По данным полиции, в результате столкновений пострадало 17 правоохранителей и двое митингующих (одному из них, говорят в полиции, другой участник акции попал камнем в голову).

"Сейчас врачи проводят консилиум для того, чтобы решить вопрос - делать или не делать трепанацию черепа военнослужащему Национальной гвардии - участнику боевых действий подполковнику Кулинко Ю.В." – говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.

16 декабря у стен Рады проходили четыре акции. Одна из них, против открытия рынка земли, переросла в столкновения, в результате которых пострадали 17 человек. Задержаны 26 участников акции.

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верховная рада полиция акция рынок земли
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