Акции протеста: полиция ограничила движение в центре Киева

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Полиция сегодня ограничила движение в центре Киева в связи с тем, что запланировано проведение нескольких массовых акций, в том числе у здания Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В мероприятиях запланировано использование большого количества автотранспорта и сценического оборудования, и, чтобы обеспечить безопасность и комфорт, на некоторых участках дорог ограничен въезд крупногабаритного грузового и специального транспорта.

Полиция рекомендует по возможности воздержаться от поездок в центральной части Киева на собственном автотранспорте.

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