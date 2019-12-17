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Акции протеста: полиция ограничила движение в центре Киева

Акции протеста: полиция ограничила движение в центре Киева - Фото
(Фото: pixabay.com)
17.12.2019, 10:56

Ограничен въезд крупногабаритного транспорта

Полиция сегодня ограничила движение в центре Киева в связи с тем, что запланировано проведение нескольких массовых акций, в том числе у здания Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В мероприятиях запланировано использование большого количества автотранспорта и сценического оборудования, и, чтобы обеспечить безопасность и комфорт, на некоторых участках дорог ограничен въезд крупногабаритного грузового и специального транспорта.

Полиция рекомендует по возможности воздержаться от поездок в центральной части Киева на собственном автотранспорте.

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