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Протест на Банковой стал "козырем" для Путина - Зеленский

Протест на Банковой стал "козырем" для Путина - Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
10.12.2019, 06:57

Президент пожаловался, что из-за акций протеста "невозможно работать"

Акции протеста под Офисом президента в Киеве стали "козырем и аргументом" для президента России Владимира Путина на переговорах в Париже, заявил президент Владимир Зеленский на брифинге после окончания нормандского саммита.

Зеленский подчеркнул, что Украина - демократическая страна, в которой проходит "очень много акций". В то же время он рассказал, что российская сторона использовала акции протеста как аргументы о якобы радикализации в Украине.

"Я, кстати, уже жалею, что мы открыли (проход к зданию ОП на Банковой - ред.)..." - со смехом сказал президент. - "Просто невозможно работать, они там кричат, гудят..."

  • 8 декабря в Киеве прошло вече "Красные линии для Зеленского", аналогичные акции состоялись в Харькове, Львове и Запорожье.
  • В тот же день под Офисом президента началась акция "Стража на Банковой", участники разбили перед ОП палатки и обещали "следить за каждым действием президента" в связи с нормандским саммитом.
  • Организаторы акции заявили, что к утру палаточный лагерь будет свернут, поскольку Зеленский "не сдал национальных интересов Украины".

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Владимир Зеленский нормандский формат Стража на Банковой
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