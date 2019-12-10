Протест на Банковой стал "козырем" для Путина - Зеленский

Акции протеста под Офисом президента в Киеве стали "козырем и аргументом" для президента России Владимира Путина на переговорах в Париже, заявил президент Владимир Зеленский на брифинге после окончания нормандского саммита.
Зеленский подчеркнул, что Украина - демократическая страна, в которой проходит "очень много акций". В то же время он рассказал, что российская сторона использовала акции протеста как аргументы о якобы радикализации в Украине.
"Я, кстати, уже жалею, что мы открыли (проход к зданию ОП на Банковой - ред.)..." - со смехом сказал президент. - "Просто невозможно работать, они там кричат, гудят..."
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