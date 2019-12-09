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Под Офисом президента продолжается акция "Стража на Банковой"

Под Офисом президента продолжается акция "Стража на Банковой" - Фото
Акция Стража на Банковой (Фото: Громадсько-політичний рух ''Межа''/Facebook)
09.12.2019, 11:28

Некоторые участники провели под зданием ОП ночь в палатках

В Киеве под Офисом президента продолжается акция "Стража на Банковой", начавшаяся вчера вечером. Об этом сообщает Укринформ.

По сообщению агентства, сейчас рядом с ОП находится около 100 человек, часть из которых переночевали в палатках, разбитых на Банковой. Ночь прошла спокойно, нарушений не зафиксировано. Правоохранители проверяют вещи участников акции металлоискателями.

Участники акции намерены оставаться под ОП весь день и "внимательно следить за каждым действием президента" в связи с нормандским саммитом. На 19:00 запланирована более массовое собрание по результатам встречи в Париже.

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нормандский формат Стража на Банковой
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