Акция Стража на Банковой (Фото: Громадсько-політичний рух ''Межа''/Facebook)

В Киеве под Офисом президента продолжается акция "Стража на Банковой", начавшаяся вчера вечером. Об этом сообщает Укринформ.

По сообщению агентства, сейчас рядом с ОП находится около 100 человек, часть из которых переночевали в палатках, разбитых на Банковой. Ночь прошла спокойно, нарушений не зафиксировано. Правоохранители проверяют вещи участников акции металлоискателями.

Участники акции намерены оставаться под ОП весь день и "внимательно следить за каждым действием президента" в связи с нормандским саммитом. На 19:00 запланирована более массовое собрание по результатам встречи в Париже.

Сегодня в Париже состоится встреча лидеров нормандской четверки - Франции, Германии, Украины и РФ.

Вчера в Киеве прошло вече "Красные линии для Зеленского", по информации полиции, на него собралось около 8000 человек

Также акции "Красные линии" состоялись в Харькове, Львове и Запорожье.

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