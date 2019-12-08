В Киеве на Майдане независимости люди собираются на вече

Фото: hromadske.ua

На Майдане независимости сегодня люди собираются на Всеукраинское вече "Красные линии для Зеленского", акцию проводят специально накануне нормандского саммита, который пройдет завтра, 9 декабря, в Париже.

Вече началось с минуты молчания.

Инициаторами проведения вече накануне нормандского саммита стали партии Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

По информации Hromadske.ua, на Майдане ориентировочно находятся до тысячи человек, однако люди еще подходят.

За общественным порядком наблюдают сотрудники полиции.

центре Киева 8-9 декабря планируется проведение пяти массовых акций с участием десятков тысяч человек. 7 декабря сообщалось , что в

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