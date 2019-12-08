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В Киеве на Майдане независимости люди собираются на вече

В Киеве на Майдане независимости люди собираются на вече - Фото
Фото: hromadske.ua
08.12.2019, 14:27

Вече началось с минуты молчания

На Майдане независимости сегодня люди собираются на Всеукраинское вече "Красные линии для Зеленского", акцию проводят специально накануне нормандского саммита, который пройдет завтра, 9 декабря, в Париже.

Вече началось с минуты молчания.

Инициаторами проведения вече накануне нормандского саммита стали партии Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

По информации Hromadske.ua, на Майдане ориентировочно находятся до тысячи человек, однако люди еще подходят.

За общественным порядком наблюдают сотрудники полиции.

  • 7 декабря сообщалось, что в центре Киева 8-9 декабря планируется проведение пяти массовых акций с участием десятков тысяч человек.

Читайте также: Разумков о нормандском саммите: Красные линии будут соблюдены

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Владимир Зеленский майдан голос Батькивщина акция красные линии европейская солидарность
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