В Киеве на Майдане независимости люди собираются на вече

На Майдане независимости сегодня люди собираются на Всеукраинское вече "Красные линии для Зеленского", акцию проводят специально накануне нормандского саммита, который пройдет завтра, 9 декабря, в Париже.
Вече началось с минуты молчания.
Инициаторами проведения вече накануне нормандского саммита стали партии Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.
По информации Hromadske.ua, на Майдане ориентировочно находятся до тысячи человек, однако люди еще подходят.
За общественным порядком наблюдают сотрудники полиции.
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