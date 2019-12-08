"Красные линии": митинги прошли во Львове, Харькове и Запорожье

Митинг Красные линии во Львове (Фото: Zaxid.net)

Больше тысячи человек собралось во Львове на площади рядом с памятником Тарасу Шевченко на митинг под названием "Красные линии", сообщает Zaxid.net.

Протестующие выступают против реализации формулы Штайнмайера и разведения войск по всей линии разграничения.

В Харькове на митинг "Красные линии" вышли около 200 человек, сообщает hromadske. Требования собравшихся - не допустить на переговорах 9 декабря в Париже согласия на выборы без выведения войск с временно оккупированных территорий, уступок России по газу и признания Крыма и оккупированной части Донбасса российскими.

Вече, организованное Штабом сопротивления капитуляции, прошло и в Запорожье, сообщает Радио Свобода. Протестующие приняли заявление от 12 запорожских ветеранских и волонтерских организаций и местных ячеек политических партий, в котором потребовали от президента не допустить принятия "капитулянтских решений".

Сегодня вече "Красные линии для Зеленского прошло в Киеве.

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