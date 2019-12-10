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Зеленский не сдал интересы Украины. Акция на Банковой расходится

Зеленский не сдал интересы Украины. Акция на Банковой расходится - Фото
Фото - Рух опору капітуляції, Facebook
10.12.2019, 06:45

Активисты обещают продолжать следить за ситуацией

Участники акции "Стража на Банковой" считают, что президент Владимир Зеленский не пересек красных линий – и не сдал национальных интересов Украины на нормандской встрече. Об этом говорится в предварительном заявлении, опубликованном на Facebook-странице Рух опору капітуляції.

При этом активисты "осознают, что может существовать непубличная часть договоренностей" и обещают следить за ситуацией.

Координатор акции Павел Белоус в комментарии УП заверил, что палаточный лагерь полностью вывезут к утру.

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Владимир Зеленский нормандский формат варта на банковій капитуляция
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