Зеленский не сдал интересы Украины. Акция на Банковой расходится

Фото - Рух опору капітуляції, Facebook

Участники акции "Стража на Банковой" считают, что президент Владимир Зеленский не пересек красных линий – и не сдал национальных интересов Украины на нормандской встрече. Об этом говорится в предварительном заявлении, опубликованном на Facebook-странице Рух опору капітуляції.

При этом активисты "осознают, что может существовать непубличная часть договоренностей" и обещают следить за ситуацией.

Координатор акции Павел Белоус в комментарии УП заверил, что палаточный лагерь полностью вывезут к утру.

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