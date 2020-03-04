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Полиция начала сопровождать два пассажирских поезда Укрзалізниці

Полиция начала сопровождать два пассажирских поезда Укрзалізниці - Фото
Иллюстративное фото: Роман Пилипей/ЕРА
04.03.2020, 16:15

Теперь полиция в рамках пилотного проекта будет сопровождать пассажирские поезда № 122/121 "Николаев - Киев - Ровно" и № 24/23 "Одесса - Москва"

В рамках пилотного проекта Укрзалізниця совместно с Нацполицией организовали сопровождение правоохранителями пассажирских поездов № 122/121 "Николаев - Киев - Ровно" и № 24/23 "Одесса - Москва". Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Их выбрали из-за наибольшего количества зафиксированных правонарушений. В период с 21 по 27 февраля, по данным полиции, составлено 27 админпостановлений о запрете курения, три постановления о запрете употребления алкогольных напитков, а 25 человек получили устные предупреждения. 

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27 февраля полицейские предотвратили ограбление пассажира и задержали подозреваемого во время следования поезда "Одесса - Москва". Сейчас УЗ и Нацполиция работают над планом действий по увеличению количества поездов, которые будут сопровождать правоохранители.

  • По данным Укрзалізниці, 2018 году самым прибыльным международным поездом также был Киев-Москва. Он принес 120 млн грн прибыли.

Читайте также: Москва снова в топе. Укрзалізниця назвала самые прибыльные поезда в 2019 году

Владислав Сердюк
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