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Полиция описала подозреваемого в убийстве боевика в Мариуполе

Полиция описала подозреваемого в убийстве боевика в Мариуполе - Фото
Фото: dn.npu.gov.ua
16.09.2019, 16:31

По предварительной информации, около 11:30 неизвестные позвонили в дверь Джумаева, а когда тот открыл – расстреляли

В полиции Донецкой области сообщили приметы подозреваемого в убийстве боевика террористической организации ДНР Романа Джумаева, которое произошло сегодня в Мариуполе.

По предварительной информации, около 11:30 неизвестные позвонили в дверь Джумаева, а когда тот открыл – расстреляли, сообщили в пресс-службе полиции.

Предварительная правовая квалификация - ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

В полиции также сообщили, что пострадавший привлекался к ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Ведутся поиски подозреваемого.

Правоохранители описали злоумышленника и попросили сообщать любую информацию о нем: возраст - 30-40 лет, рост – около 180 см, телосложение среднее спортивное, одет в черные брюки и черную футболку.

Как сообщалось ранее, 16 сентября в Мариуполе расстреляли боевика террористической организации ДНР Романа Джумаева. 

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