Полиция описала подозреваемого в убийстве боевика в Мариуполе

В полиции Донецкой области сообщили приметы подозреваемого в убийстве боевика террористической организации ДНР Романа Джумаева, которое произошло сегодня в Мариуполе.
По предварительной информации, около 11:30 неизвестные позвонили в дверь Джумаева, а когда тот открыл – расстреляли, сообщили в пресс-службе полиции.
Предварительная правовая квалификация - ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.
В полиции также сообщили, что пострадавший привлекался к ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях.
Ведутся поиски подозреваемого.
Правоохранители описали злоумышленника и попросили сообщать любую информацию о нем: возраст - 30-40 лет, рост – около 180 см, телосложение среднее спортивное, одет в черные брюки и черную футболку.
Как сообщалось ранее, 16 сентября в Мариуполе расстреляли боевика террористической организации ДНР Романа Джумаева.