Полиция показала возможных убийц директора Caparol Ukraine: фото

Наручники (фото - pixabay.com)

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов опубликовал в Facebook фотографии предполагаемых убийц директора украинского филиала немецкой фирмы Caparol, которых задержали в сентябре 2019 года. Само убийство произошло 20 сентября 2016 года.

Были задержаны семь человек.

По словам Небытова, правоохранители провели 21 обыск и изъяли у задержанных оружие, боеприпасы, деньги, документы, жесткие диски.

Небытов заявляет, что им объявлены подозрения по факту создания преступной группировки и совершения двух заказных убийств. Максимальное наказание - пожизненное заключение.

По словам начальника полиции Киевской области, задержанные также могут быть причастны к убийству директора рекламного отдела Киевметрополитена, произошедшему в январе 2019 года.

"Анализируя собранные материалы стало понятно, что подготовка, совершение и сокрытие следов преступления - идентичны с убийством директора в 2016 году", - заявил Небытов.