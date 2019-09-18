Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Полиция показала возможных убийц директора Caparol Ukraine: фото

Полиция показала возможных убийц директора Caparol Ukraine: фото - Фото
Наручники (фото - pixabay.com)
18.09.2019, 09:25

Вчера полиция сообщила о раскрытии дела об убийстве директора украинского филиала немецкой фирмы Caparol трехлетней давности

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов опубликовал в Facebook фотографии предполагаемых убийц директора украинского филиала немецкой фирмы Caparol, которых задержали в сентябре 2019 года. Само убийство произошло 20 сентября 2016 года

Были задержаны семь человек. 

По словам Небытова, правоохранители провели 21 обыск и изъяли у задержанных оружие, боеприпасы, деньги, документы, жесткие диски.

Небытов заявляет, что им объявлены подозрения по факту создания преступной группировки и совершения двух заказных убийств. Максимальное наказание - пожизненное заключение. 

По словам начальника полиции Киевской области, задержанные также могут быть причастны к убийству директора рекламного отдела Киевметрополитена, произошедшему в январе 2019 года. 

"Анализируя собранные материалы стало понятно, что подготовка, совершение и сокрытие следов преступления - идентичны с убийством директора в 2016 году", - заявил Небытов. 

Напишите нам
заказное убийство полиция caparol
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 