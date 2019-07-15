Полиция предупреждает о новом опасном аналоге игры "Синий кит"

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Министерство внутренних дел Украины информирует родителей о появлении новой опасной игры - "Пропасть на 24 часа". Об этом МВД написало на Facebook-странице.

Полицейские сообщают, что данная игра нацелена на детей.

"Опасная игра "Пропасть на 24 часа" - аналог "Синего кита", начинает набирать обороты на территории стран ЕС. Суть игры - ребенок должен пропасть на 24 часа, чтобы родители и друзья не могли его найти", - сообщают в полицию.

В случае исчезновения ребенка, МВД рекомендует сразу же звонить в Нацполицию.

"Синий кит" - это игра, финальной целью которой является совершение самоубийства.

Ранее в Раде предложили наказывать за доведение до самоубийства в социальных сетях.