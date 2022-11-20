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Полиция задержала беглую судью из Броваров: скрывалась от тюрьмы

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2022, 09:57
Полиция задержала беглую судью из Броваров: скрывалась от тюрьмы - Фото
Фото: ГУ НП в Киевской области

Полиция Киевской области задержала бывшую судью Броварского горрайонного суда Анну Билык, которая почти год находилась в розыске. Об этом сообщил начальник облуправления полиции Андрей Небытов в Facebook.

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3 июня 2021 года Высший антикоррупционный суд признал Билык виновной во взяточничестве (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса) и приговорил ее к шести годам лишения свободы.

В сентябре того же года она ушла в отставку, а в начале 2022 года приговор подтвердила Апелляционная палата ВАКС.

"Впрочем, война позволила экс-судье скрываться и уклоняться от исполнения наказания. Полиция Киевской области объявила беглянку в розыск, и, проведя ряд оперативных мер, установила местонахождение осужденной. Сейчас экс-судья в СИЗО", – написал Небытов в Facebook.

  • Проблемы с правоохранительными органами у Билык начались еще в июне 2017 года. Тогда НАБУ впервые сообщило, что судья подозревается в вымогательстве денег у предпринимателя за вынесение нужного решения. Свои "услуги" судья оценила в 1000 евро.
  • После временного отстранения от должности она еще четыре года продолжила совершать правосудие.
  • Судья Билык работала в Броварском горрайонном суде с 2002 года.
Андрій Водяний
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