Полиция задержала беглую судью из Броваров: скрывалась от тюрьмы

Полиция Киевской области задержала бывшую судью Броварского горрайонного суда Анну Билык, которая почти год находилась в розыске. Об этом сообщил начальник облуправления полиции Андрей Небытов в Facebook.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

3 июня 2021 года Высший антикоррупционный суд признал Билык виновной во взяточничестве (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса) и приговорил ее к шести годам лишения свободы.

В сентябре того же года она ушла в отставку, а в начале 2022 года приговор подтвердила Апелляционная палата ВАКС.

"Впрочем, война позволила экс-судье скрываться и уклоняться от исполнения наказания. Полиция Киевской области объявила беглянку в розыск, и, проведя ряд оперативных мер, установила местонахождение осужденной. Сейчас экс-судья в СИЗО", – написал Небытов в Facebook.

Проблемы с правоохранительными органами у Билык начались еще в июне 2017 года. Тогда НАБУ впервые сообщило, что судья подозревается в вымогательстве денег у предпринимателя за вынесение нужного решения. Свои "услуги" судья оценила в 1000 евро.

После временного отстранения от должности она еще четыре года продолжила совершать правосудие.

Судья Билык работала в Броварском горрайонном суде с 2002 года.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.