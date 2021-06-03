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За €1000 взятки. Антикорсуд дал судье шесть лет тюрьмы с конфискацией авто и участка

03.06.2021, 14:26
За €1000 взятки. Антикорсуд дал судье шесть лет тюрьмы с конфискацией авто и участка - Фото
Пойманная на взятке судья (фото - пресс-служба НАБУ)

Высший антикоррупционный суд приговорил судью горрайоннго Броварского суда Киевской области к шести годам заключения, конфискации автомобиля и земельного участка за взятку €1000. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в Facebook.

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В НАБУ не раскрывают фамилии судьи, но на сайте указан номер дела. В расписании судебных заседаний на сайте Антикорсуда указано, что обвиняемой по делу с этим номером является Анна Билык.

Как сообщается, судью уличили на взятке в €1000 14 июня 2017 года. За эти деньги, по версии суда, она обязалась вынести уточняющее решение в пользу частного предприятия по делу об изъятии 13,5 тонн горючего органами Государственной фискальной службы.

Судью приговорили к шести годам заключение с конфискацией автомобиля и земельного участка, а также лишили права занимать некоторые должности на три года.

Как уточняют на канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram, у судьи есть 30 дней на обжалование приговора.

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Марк Сировой
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