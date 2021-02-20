Пять лет тюрьмы и конфискация. Апелляция ВАКС "смягчила" приговор судье из Одессы

Судью Малиновского райсуда Одессы приговорили к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества. Соответствующее решение приняла Апелляционная палата Высшего антикорсуда, передают пресс-службы палаты и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В пресс-службах не называют фамилии осужденного, однако Слово і Діло пишет, что речь идет об Анатолии Целухе. Собеседник LIGA.net из ВАКС подтвердил, что фамилия приговоренного начинается на "Ц".

В САП пишут, что в марте 2019-го работники СБУ и детективы НАБУ задокументировали получение судьей $2500 взятки. За эти деньги он должен был вынести решение в пользу гражданина, который подал иск на одно из предприятий и просил суд признать недействительным решение о выделении квартиры работнику этого предприятия.

В июле 2020-го ВАКС признал судью виновным в получении взятки в крупном размере. Апелляция ВАКС подтвердила законность осуждения, но сократила срок заключения с семи до пяти лет. Без изменений осталась другая часть приговора: конфискация имущества и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года.

Решение Апелляции ВАКС вступает в силу с момента провозглашения. В течение трех месяцев его можно оспорить в Верховном суде.

Читайте также: Посольство США поможет развивать охрану Высшего антикоррупционного суда

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.