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Апелляция ВАКС подтвердила приговор судье из Одессы: девять лет тюрьмы, полная конфискация

19.02.2021, 13:48
Апелляция ВАКС подтвердила приговор судье из Одессы: девять лет тюрьмы, полная конфискация - Фото
Фемида (фото - depositphotos.com)

Судью Хозяйственного суда Одесской области приговорили к девяти годам тюрьмы и полной конфискации имущества. Сегодня Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила апелляцию стороны защиты и оставила без изменений приговор первой инстанции, передает пресс-служба САП.

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В САП не называют имени осужденного. По данным Слово і Діло, речь идет о Павле Меденцеве. Собеседник LIGA.net из ВАКС подтвердил, что фамилия судьи начинается на букву "М", и добавил, что осужденный находится в международном розыске.

В САП отмечают, что судью признано виновным в вымогательстве и получении 570 000 грн взятки. В 2014 было раскрыто, что он требовал эту сумму от директора частного предприятия. За взятку судья должен был удовлетворить исковые требования в хозяйственном деле. Деньги он получал в три этапа, дважды – в своем кабинете.

Как сообщается, судью приговорили сразу к трем видами наказания:

– девяти годам лишения свободы;

– полной конфискации имущества;

– специальной конфискации (земельных участков в Одесской области).

Решение Апелляционной палаты ВАКС вступает в силу с момента провозглашения, отмечают в САП. Его можно обжаловать в Верховном суде в течение трех месяцев.

Читайте также: Посольство США поможет развивать охрану Высшего антикоррупционного суда

Марк Сировой
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