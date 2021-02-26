Полиция заявила о задержании в Киеве торговца оружием и гранатами: фото

Полиция заявила о задержании человека по подозрению в незаконной продаже огнестрельного оружия и гранат на территории Киева.

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Как отмечается, в ходе расследования полицейские провели несколько оперативных закупок и обысков, во время которых изъяли автомат Калашникова, два пистолета-пулемета Скорпион, почти 2000 патронов к ним, десять гранат РГД-5, Ф1 и $400 и около 30 000 грн.

Подозреваемый – 28-летний житель Житомирской области. Против него начато уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предполагает наказание до семи лет лишения свободы.

27 января СБУ сообщала о разоблачении семьи киевлян, организовавшей контрабанду деталей для пулеметов и снайперских винтовок.

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Наталия Медведева

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