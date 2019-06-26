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26.06.2019, 14:53

Полиция заявляет об активизации общественников-вымогателей

Полиция заявляет об активизации общественников-вымогателей - Фото
Фото: npu.gov.ua

В полиции говорят, что в этом году разоблачили уже несколько таких групп "общественных активистов"

В полиции заявили об активизации в Украине общественных организаций, которые занимаются шантажом и вымогательством у бизнесменов и публичных лиц. Девятерым злоумышленникам уже предъявлены подозрения, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Там говорят, что в этом году разоблачили уже несколько таких групп "общественных активистов". "Среди них - руководители организаций, которые позиционировали себя как борцы с коррупцией и произволом властей", - говорится в сообщении.

В полиции утверждают, что "активисты" проводили сбор конфиденциальной информации о членах семьи, готовили фейковые компрометирующие материалы и распространяли их через подконтрольные сайты в интернете. За прекращение таких действий они якобы требовали деньги.

Правоохранители привели примеры задержаний таких "активистов" в Киеве, Днепре и Полтаве.

При этом, отмечают в полиции, часто подозреваемые отвечают на проведение следственных действий против них кампаниями по дискредитации правоохранительных органов в СМИ.

Сегодня прошли обыски у однопартийца, соратника пятого президента Петра Порошенко, волонтера Юрия Бирюкова.

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Теги: шантаж, вымогательство, активист
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