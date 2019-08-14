Польша передала Украине подозреваемого в убийстве девушки: фото

Задержанный за убийство украинки (Фото: policja.pl)

Польская полиция задержала 28-летнего украинца по подозрению в убийстве молодой девушки в Украине. Об этом сообщили в Главной комендатуре полиции, передает Польское радио.

Задержанного, который скрывался от правосудия, уже передали украинским правоохранителям. Польские силовики отмечают, что после убийства мужчина скрывался на территории их страны.

"28-летний мужчина уже через несколько дней после убийства впервые выехал в Польшу, а когда нашли тело убитой в 2018 году 17-летней девушки, снова прибыл в Польшу", - сказано в сообщении.

Задержан он был на улице в Познани. В комендатуре полиции рассказали, что задержание проходило "очень динамично, но профессионально и безопасно для других лиц и пассажиров транспортного средства, на котором ехал подозреваемый. Сам он был совершенно удивлен полицейской операцией".

Ранее Генеральная прокуратура Польши обвинила 32 человек в создании международной преступной организации. В их числе трое украинцев, один из которых управлял группировкой.

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