Польские лесничие отправили в Украину еще 16 пикапов. Всего они передали уже 38 машин
30.06.2022, 12:05
Пикапы от польских лесничих (Фото - facebook.com/EnvironmentalofUkraine)
Лесничие из села Томашев в центральной Польше передали украинским военным 16 пикапов. Об этом сообщило в Facebook Министерство защиты окружающей среды Украины.
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Всего лесоводы Польши передали силам обороны Украины 38 внедорожников и "тысячи единиц амуниции", добавили в министерстве.
Также отмечается, что "наши надежные друзья из польских национальных парков продолжают помогать украинским нацпаркам и заповедникам".
- Польша отправила Украине большую часть своего оружия суммарно на $2 млрд, в том числе 240 танков.
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