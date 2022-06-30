Польские лесничие отправили в Украину еще 16 пикапов. Всего они передали уже 38 машин

Лесничие из села Томашев в центральной Польше передали украинским военным 16 пикапов. Об этом сообщило в Facebook Министерство защиты окружающей среды Украины.

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Всего лесоводы Польши передали силам обороны Украины 38 внедорожников и "тысячи единиц амуниции", добавили в министерстве.

Также отмечается, что "наши надежные друзья из польских национальных парков продолжают помогать украинским нацпаркам и заповедникам".

Польша отправила Украине большую часть своего оружия суммарно на $2 млрд, в том числе 240 танков.

Мария Макуха

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