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Польские лесничие отправили в Украину еще 16 пикапов. Всего они передали уже 38 машин

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 12:05
Польские лесничие отправили в Украину еще 16 пикапов. Всего они передали уже 38 машин - Фото
Пикапы от польских лесничих (Фото - facebook.com/EnvironmentalofUkraine)

Лесничие из села Томашев в центральной Польше передали украинским военным 16 пикапов. Об этом сообщило в Facebook Министерство защиты окружающей среды Украины.

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Всего лесоводы Польши передали силам обороны Украины 38 внедорожников и "тысячи единиц амуниции", добавили в министерстве.

Также отмечается, что "наши надежные друзья из польских национальных парков продолжают помогать украинским нацпаркам и заповедникам".

  • Польша отправила Украине большую часть своего оружия суммарно на $2 млрд, в том числе 240 танков.
Читайте также: Даже если мы рискуем, Польша продолжит помогать Украине оружием – Качиньский
Мария Макуха
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