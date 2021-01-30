Полтора месяца в плену. Украинских моряков освободили из рук пиратов
30.01.2021, 20:00
Освобожденные из плена пиратов моряки (фото - zelenskiy_official, Instagram)
Украинских моряков освободили из плена пиратов у берегов Нигерии. Об этом сообщил в Instagram президент Владимир Зеленский.
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Он отметил, что освобождены шестеро украинцев, все они – члены экипажа судна Stevia. Моряков полтора месяца удерживали в плену пираты у берегов Нигерии.
Зеленский не раскрыл деталей того, как удалось высвободить украинцев. Президент написал, что сейчас моряки в безопасности, он ожидает их скорейшего возвращения в Украину.
- 16 декабря 2020-го группа пиратов напала на судно Stevia и захватила в плен восьмерых моряков, шестеро из них были украинцами.
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