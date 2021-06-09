Пошел на службу и пропал. Капитана Госпогранслужбы ищут уже больше недели

Начальник штаба Одесского отряда морской охраны капитан первого ранга Алексей Чертков, который 1 июня утром ушел из дома, но на службу не явился, до сих пор не обнаружен. Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

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Правоохранительные органы продолжают поиски.

По их данным, родители Черткова проживают в оккупированном Крыму, однако проверить, известно ли им что-либо о местонахождении сына, не представляется возможным, пишет журналист.

Также нет информации о том, что Чертков легально пересекал государственную границу.

СПРАВКА. Одесский отряд морской охраны патрулирует госграницу в Черном море – от Крыма до Дуная, в том числе 98 миль самой реки. Отряд осуществляет контроль за плаванием и пребыванием украинских и иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальном море, заходом иностранных невоенных судов и военных кораблей в порты Украины и пребыванием в них; охрану суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне и контроль за реализацией прав и выполнением обязательств в этой зоне других государств, украинских и иностранных юридических и физических лиц, международных организаций.

2 июня Черткова объявили в розыск.

Вадим Ребрина

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