Пропавшего накануне начальника штаба Одесского отряда морской охраны объявили в розыск
Начальника штаба Одесского отряда морской охраны капитана первого ранга Алексея Черткова объявили в розыск. Об этом сообщает в Facebook Региональное управление морской охраны Госпогранслужбы.
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В РУ морской охраны напомнили, что вчера, 1 июня, в Одессе в 06:30 Чертков вышел из дома на службу, но в расположение Одесского отряда морской охраны не прибыл.
Как отмечается, к поискам начштаба привлечены компетентные правоохранительные органы, а также собственные силы Госпогранслужбы.
На данный момент офицер объявлен в розыск, информация об исчезновении офицера внесена в единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство.
- 10 мая флагман Морской охраны Григорий Куропятников и корабль Береговой охраны США Hamilton провели двухдневные учения в Черном море, в ходе которых корабли ЧФ РФ создавали реальные препятствия для маневров.
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