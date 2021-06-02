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Пропавшего накануне начальника штаба Одесского отряда морской охраны объявили в розыск

02.06.2021, 18:43
Пропавшего накануне начальника штаба Одесского отряда морской охраны объявили в розыск - Фото
Алексей Чертков (Фото: ГПСУ)

Начальника штаба Одесского отряда морской охраны капитана первого ранга Алексея Черткова объявили в розыск. Об этом сообщает в Facebook Региональное управление морской охраны Госпогранслужбы.

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В РУ морской охраны напомнили, что вчера, 1 июня, в Одессе в 06:30 Чертков вышел из дома на службу, но в расположение Одесского отряда морской охраны не прибыл.

Как отмечается, к поискам начштаба привлечены компетентные правоохранительные органы, а также собственные силы Госпогранслужбы.

На данный момент офицер объявлен в розыск, информация об исчезновении офицера внесена в единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство.

СПРАВКА. Одесский отряд морской охраны патрулирует госграницу в Черном море – от Крыма до Дуная, в том числе 98 миль самой реки. Отряд осуществляет контроль за плаванием и пребыванием украинских и иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальном море, заходом иностранных невоенных судов и военных кораблей в порты Украины и пребыванием в них; охрану суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне и контроль за реализацией прав и выполнением обязательств в этой зоне других государств, украинских и иностранных юридических и физических лиц, международных организаций.
  • 10 мая флагман Морской охраны Григорий Куропятников и корабль Береговой охраны США Hamilton провели двухдневные учения в Черном море, в ходе которых корабли ЧФ РФ создавали реальные препятствия для маневров.

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Наталия Медведева
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