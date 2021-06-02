UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Обнародовано аудио разговоров пограничников во время осады Луганского отряда в 2014 году видео

02.06.2021, 08:49
Скриншот из видеозаписи
Китайская ракета упала в районе Мальдивских островов, в NASA качают головой – первые видео
Китайская ракета упала в районе Мальдивских островов, в NASA качают головой – первые видео
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA

В первые дни июня 2014 года, когда уже шла активная фаза гибридной войны России против Украины, сотни вооруженных боевиков осадили управление погранотряда в микрорайоне Луганска "квартал Мирный". Пограничники выложили аудио разговоров во время обороны одной из последних подконтрольных Украине территорий в городе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Более двух суток около 170 пограничников не пускали оккупантов и коллаборационистов в воинскую часть.

Боевики обстреливали территорию из дворов, с крыш ближайших жилых домов, из окон квартир не только из автоматов и пулеметов, но и РПГ. Восемь пограничников получили ранения, никто не погиб.

Ответным огнем были уничтожены несколько террористов (сами они сообщали о 21 убитом и более 40 раненых). Пограничники ограничивались стрелковым оружием и выстрелами из подствольников.

Читайте также: Зеленский: Франция и Германия не назвали Россию стороной конфликта на нормандской встрече

В части за время двухдневной обороны несколько раз включали гимн Украины.

К проходной пришли родители нескольких пограничников и "шестерых деморализованных контрактников отпустили", пишут в ГПСУ. Еще позднее пограничники вышли с территории только после приказа высшего руководства. На то время это было последнее госучреждение в Луганске, где развевался украинский флаг.

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины продолжается восьмой год: Россия в 2014 году захватила Крым и часть Донбасса. Путин сначала отрицал участие в захвате Крыма, но позднее похвастал этим. Москва продолжает отрицать участие в войне на востоке Украины, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ РФ и СМИ пособников в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР, не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

Читайте также: Зеленский об отказе Германии помочь Украине в военном плане: Я ожидал большего от Меркель 

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пограничники гпсу осада
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 