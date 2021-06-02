В первые дни июня 2014 года, когда уже шла активная фаза гибридной войны России против Украины, сотни вооруженных боевиков осадили управление погранотряда в микрорайоне Луганска "квартал Мирный". Пограничники выложили аудио разговоров во время обороны одной из последних подконтрольных Украине территорий в городе.

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Более двух суток около 170 пограничников не пускали оккупантов и коллаборационистов в воинскую часть.

Боевики обстреливали территорию из дворов, с крыш ближайших жилых домов, из окон квартир не только из автоматов и пулеметов, но и РПГ. Восемь пограничников получили ранения, никто не погиб.

Ответным огнем были уничтожены несколько террористов (сами они сообщали о 21 убитом и более 40 раненых). Пограничники ограничивались стрелковым оружием и выстрелами из подствольников.

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В части за время двухдневной обороны несколько раз включали гимн Украины.

К проходной пришли родители нескольких пограничников и "шестерых деморализованных контрактников отпустили", пишут в ГПСУ. Еще позднее пограничники вышли с территории только после приказа высшего руководства. На то время это было последнее госучреждение в Луганске, где развевался украинский флаг.

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины продолжается восьмой год: Россия в 2014 году захватила Крым и часть Донбасса. . Необъявленная война РФ против Украины продолжается восьмой год: Россия в 2014 году захватила Крым и часть Донбасса. Путин сначала отрицал участие в захвате Крыма, но позднее похвастал этим. Москва продолжает отрицать участие в войне на востоке Украины, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ РФ и СМИ пособников в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР, не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

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Евгений Пилипенко

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