Служба безопасности Украины нейтрализовала "диверсантов", которые планировали устроить диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе и затем сбежать из города: такой была схема антитеррористических учений. Их провели в прифронтовом городе, пишет пресс-центр СБУ.

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Тренировка прошла "в условиях, максимально приближенных к реальным".

Помимо СБУ, к учениям привлекли штаб операции объединенных сил, ВСУ, Нацгвардию, полицию, спасателей, пограничников, а также органы госвласти и местного самоуправления.

Проведен целых комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий по выявлению и обезвреживанию условных преступников.

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Евгений Пилипенко

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