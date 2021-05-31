Служба безопасности Украины нейтрализовала "диверсантов", которые планировали устроить диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе и затем сбежать из города: такой была схема антитеррористических учений. Их провели в прифронтовом городе, пишет пресс-центр СБУ.
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Тренировка прошла "в условиях, максимально приближенных к реальным".
Помимо СБУ, к учениям привлекли штаб операции объединенных сил, ВСУ, Нацгвардию, полицию, спасателей, пограничников, а также органы госвласти и местного самоуправления.
Проведен целых комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий по выявлению и обезвреживанию условных преступников.
- "Взрыв" на Льва Толстого и "заложники" в вагонах. СБУ провела учения в метро Киева.
- Попался "на горячем". Контрразведка утверждает: задержан агент российских спецслужб.
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