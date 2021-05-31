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Антитеррор-учения СБУ в Авдеевке: зачистка на коксохиме с задержанием "диверсантов": видео видео

31.05.2021, 11:56
На учениях СБУ (скриншот из видеозаписи)
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Служба безопасности Украины нейтрализовала "диверсантов", которые планировали устроить диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе и затем сбежать из города: такой была схема антитеррористических учений. Их провели в прифронтовом городе, пишет пресс-центр СБУ.

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Тренировка прошла "в условиях, максимально приближенных к реальным".

Помимо СБУ, к учениям привлекли штаб операции объединенных сил, ВСУ, Нацгвардию, полицию, спасателей, пограничников, а также органы госвласти и местного самоуправления.

Проведен целых комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий по выявлению и обезвреживанию условных преступников.

Смотрите фото: СБУ нашла склад оружия и боеприпасов в дренажной штольне на Печерске

Евгений Пилипенко
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война Донбасс сбу авдеевка учения терроризм зачистка антитеррор
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