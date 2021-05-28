Спецотряд Альфа Службы безопасности Украины провел антитеррористические учения в метрополитене Киева. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По легенде учений, условные террористы осуществили взрыв на платформе станции метрополитена и захватили "заложников" в вагоне метро. Из кадров, опубликованных СБУ, можно определить, что тренировки происходили на двух основных пересадочных узлах "подземки" – станциях "Площадь Льва Толстого" и "Майдан Независимости".

В тренировках принимали участие подразделения СБУ, Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, органов государственной власти, а также Общества Красного креста.

На фоне стягивания войск РФ к границам Украины СБУ ранее, в апреле, объявляла об антитеррористических учениях в Харьковской области (в том числе на границе с РФ) и Херсонской области (особое внимание уделят морской прибрежной зоне и админгранице с временно оккупированным Крымом).

19 апреля СБУ анонсировала антитеррористические учения в большинстве регионов Украины.

Станислав Стороженко

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