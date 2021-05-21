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Попался "на горячем". Контрразведка утверждает: задержан агент российских спецслужб – фото

21.05.2021, 14:36
Попался
Фото: СБУ

Украинские контрразведчики задержали мужчину, который фотографировал колонны военной техники ВСУ. Служба безопасности Украины утверждает, что "взяла" агента российских спецслужб.

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По данным СБУ, задержанный  в Хмельницкой области также был активным участником боевого крыла террористической организации ЛНР в 2014-2016 годах.

Оперативники выяснили, что в 2021 году он переехал в Хмельницкую область, где живут его близкие родственники. Там он "работал" на сотрудника российских спецслужб: в его задачи входило собирать и передавать информацию о военных объектах. Особое внимание бывший боевик уделял в/ч, задействованным в операции объединенных сил на Донбассе.

Мужчину задержали "на горячем", пишет СБУ: когда он фотографировал колонну военной техники. Эти кадры он якобы должен был отправить российским спецслужбам.

На потенциального шпиона открыли дело по двум статьям: о госизмене и о создании террористической группы или организации.

Фото: СБУ

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Оксана Житнюк
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