Попался "на горячем". Контрразведка утверждает: задержан агент российских спецслужб – фото
Украинские контрразведчики задержали мужчину, который фотографировал колонны военной техники ВСУ. Служба безопасности Украины утверждает, что "взяла" агента российских спецслужб.
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По данным СБУ, задержанный в Хмельницкой области также был активным участником боевого крыла террористической организации ЛНР в 2014-2016 годах.
Оперативники выяснили, что в 2021 году он переехал в Хмельницкую область, где живут его близкие родственники. Там он "работал" на сотрудника российских спецслужб: в его задачи входило собирать и передавать информацию о военных объектах. Особое внимание бывший боевик уделял в/ч, задействованным в операции объединенных сил на Донбассе.
Мужчину задержали "на горячем", пишет СБУ: когда он фотографировал колонну военной техники. Эти кадры он якобы должен был отправить российским спецслужбам.
На потенциального шпиона открыли дело по двум статьям: о госизмене и о создании террористической группы или организации.
- В конце февраля 2021-го спецназ СБУ жестко задержал "агента военной разведки РФ" прямо у метро в Харькове.
- 18 марта СБУ сообщала, что контрразведка задержала в Днепре "разведчика" российских боевиков.
- В середине апреля в Житомирской области СБУшники задержали местного жителя, который был агентом ФСБ России.
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