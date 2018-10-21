Последние кадры с живой Мариной Поплавской из "Дизель шоу" до ДТП

Марина Поплавская (фото - fakty.com.ua)

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В социальной сети опубликована последняя видеозапись с актрисой Мариной Поплавской из автобуса, который вскоре попал в аварию

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В сети появилась последняя видеозапись с актрисой "Дизель шоу" Мариной Поплавской, сделанной в автобусе, который вскоре попал в ДТП под Киевом. Ролик снинял актер "Дизель Шоу" Олег Иваница.

На кадрах видно улыбающуюся Поплавскую, которая через некоторое время погибла в аварии.

"Все еще веселые и счастливые. "Дизель Шоу" показывают автобус, в котором погибла Марина Поплавская. Если бы она не ехала впереди с водителем, может быть, и выжила бы", – говорится в подписи к ролику.

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Вчера, 20 октября, Марина Поплавская погибла в ДТП около села Мила Киевской области на трассе Киев-Чоп. Пострадали и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов - их жизням ничего не угрожает.