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21.10.2018, 15:36

В Киеве простились со звездой "Дизель шоу" Мариной Поплавской

В Киеве простились со звездой "Дизель шоу" Мариной Поплавской - Фото
Марина Поплавская (фото - fakty.com.ua)

Завтра с актрисой попрощаются на ее родине - в Житомире - и состоятся похороны

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В Киеве попрощались с актрисой Мариной Поплавской, которая вчера погибла в ДТП под Киевом, передает УНИАН.

Церемония прощания с Поплавской прошла в столичном Октябрьском дворце. Пришли ее друзья, коллеги, поклонники творчества.

Завтра с Поплавской будут прощаться на ее родине - в Житомире. Церемония начнется в 10:30 в Житомирском академическом музыкально-драматическом театре имени Ивана Кочерги.

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Отпоют актрису, как сообщается, в Кафедральном соборе Святой Софии. Похороны состоятся также завтра на Корбутовском кладбище на Центральной аллее.

Вчера, 20 октября, Марина Поплавская погибла в ДТП около села Мила Киевской области на трассе Киев-Чоп. 

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Теги: дтп, Марина Поплавская, актриса дизель шоу
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