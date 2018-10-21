В Киеве простились со звездой "Дизель шоу" Мариной Поплавской

Марина Поплавская (фото - fakty.com.ua)

commenthover

Завтра с актрисой попрощаются на ее родине - в Житомире - и состоятся похороны

Реклама

Реклама

В Киеве попрощались с актрисой Мариной Поплавской, которая вчера погибла в ДТП под Киевом, передает УНИАН.

Церемония прощания с Поплавской прошла в столичном Октябрьском дворце. Пришли ее друзья, коллеги, поклонники творчества.

Завтра с Поплавской будут прощаться на ее родине - в Житомире. Церемония начнется в 10:30 в Житомирском академическом музыкально-драматическом театре имени Ивана Кочерги.

Читайте также: Появились фото с места ДТП, в котором погибли Марина Поплавская

Отпоют актрису, как сообщается, в Кафедральном соборе Святой Софии. Похороны состоятся также завтра на Корбутовском кладбище на Центральной аллее.

Вчера, 20 октября, Марина Поплавская погибла в ДТП около села Мила Киевской области на трассе Киев-Чоп.