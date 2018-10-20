Появились фото с места ДТП, в котором погибла Марина Поплавская

Фото: dtp.kiev.ua

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Смертельная авария, в которую попали актеры "Дизель шоу", произошла на трассе Киев-Чоп сегодня рано утром

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Появились фото и видео с месте аварии на трассе Киев-Чоп под Киевом, в результате которого погибла актриса известной комедийной телепрограммы "Дизель шоу" Марина Поплавская.

Двое актеров - Егор Крутоголов и Яна Глущенко - пострадали.

"Я жив. Она нет", - написал Крутоголов в Facebook.

Авария произошла сегодня рано утром - автобус, на котором артисты возвращались из Львова в Киев, въехал в грузовик. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, его задержали, открыто уголовное дело.

Фото, видео: dtp.kiev.ua