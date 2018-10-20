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20.10.2018, 12:06

Смертельное ДТП под Киевом: в "Дизель шоу" сообщили подробности

Смертельное ДТП под Киевом: в "Дизель шоу" сообщили подробности - Фото
Погибшая Марина Поплавская (фото - Дизель Шоу/Facebook)

В "Дизель шоу" подтвердили гибель актрисы Марины Поплавской

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Двое актеров телепрограммы "Дизель шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов в результате ДТП под Киевом госпитализированы, но их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили на странице шоу в Facebook.

Актриса Марина Поплавская погибла, подтвердили в шоу.

Остальных актеров - всего в автобусе были 14 пассажиров - доставили в Киев, их здоровье в норме. 

Известно, что актеры ехали из Львова в Киев.

Авария произошла сегодня, 20 октября, рано утром под Киевом - автобус с актерами въехал в грузовик. Задержан водитель - вероятно, он не справился с управлением. Погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская. 

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Теги: дтп, автобус, Дизель шоу, Марина Поплавская, Егор Крутоголов
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