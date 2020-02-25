Посольство РФ получило данные об украинском двигателе и корвете - материалы суда

Под дипломатическим прикрытием РФ действовали шпионы (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Посольство России получило описание технической документации военного корабля типа "корвет", а также материалы о разработке так называемого бесшатунного двигателя. Об этом говорится в материалах Единого госррестра судебных решений.

Установлено, что лицо (имя не называется) по заданию представителей научной сферы Николаевской области по своей инициативе в конце мая 2018 года обратилось к сотруднику Российского центра науки и культуры "Россотрудничество" при посольстве РФ, чтобы передать спецслужбам России материалы о разработке бесшатунного двигателя (двигателя Фролова) и его опытный образец за денежное вознаграждение.

С июля 2018 года этот человек встречался с "дипломатами РФ" и обсуждал, каким именно образом он может передать спецслужбам научные разработки. 9 августа 2018 года он передал россиянам флешку с перспективами внедрения двигателя для повышения военного потенциала РФ.

Также в материалах уголовного производства содержатся сведения о повторном обращении данного лица в мае 2019 года с предложением передать спецслужбам РФ за сумму от $200 000 до $500 000 проектную документацию военного корабля "корвет" (проект № 58250), для чего были предоставлены фотокопии документов и описание технической документации указанной разработки.

Суд постановил обеспечить временный доступ следователям к документам, которые находятся в распоряжении представителей сервиса электронной почты портала Укрнет: в частности, к сведениям о почтовом ящике, с которого велась переписка, о переписке с иностранными пользователями (IP-адрес и страна нахождения), другим сведениям по идентификации пользователя.

Благодаря деятельности Контрразведки СБУ в 2019 году были осуждены 90 человек, которые покушались на госбезопасность. Было осуждено 24 госизменщика и 35 террористов. Всего было открыто 293 уголовных дела. Среди них: 54 - по статье терроризм, 57 – госизмена, семь - шпионство, четыре – посягательство на территориальную целостность.

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