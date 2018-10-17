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17.10.2018, 20:44

Он хотел убить парня, но кончились патроны - ученица из Керчи

Он хотел убить парня, но кончились патроны - ученица из Керчи - Фото
Фото: kerch.fm

15-летняя Настя находилась в буфете колледжа, где подозреваемый привел в действие взрывное устройство

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Одна из учениц керченского политехнического колледжа, пострадавшая во время сегодняшнего нападения, рассказала российскому изданию Лента.ру о событиях, которые видела своими глазами.

По словам 15-летней Насти М., взрыв прогремел во время большой перемены, когда студенты обедали в буфете.

"Я зашла внутрь, а дальше — оранжевый свет, громкий звук, и меня отбросило волной. Потом я открыла глаза и увидела подругу, она кричала, везде валялись стекла. Это был словно сон, но я понимала, что не сплю, потому что все чувствовала. Все бежали на улицу, я тоже встала и побежала, хотя у меня вся нога была в крови, синяках и порезах. Как будто что-то схватило и вытолкнуло меня на улицу, наверное, инстинкт самосохранения", — рассказала Настя.

Девушку отвезла в больницу незнакомая женщина. У нее диагностировали ушиб колена и множественные порезы, в том числе в районе грудной клетки.

"Моя подруга лежала рядом на кушетке, вся нога переломана, ей вправляли кости, и она кричала. Когда меня везли на снимок, я снова ее видела, но она уже просто лежала молча. Мы не разговаривали", — сказала Настя.

По ее словам, после серии взрывов Росляков поднялся на второй этаж и открыл стрельбу по людям. Он убил 26-летнего завуча и нескольких студентов.

"Говорят, что жертв могло быть больше. Он пытался убить какого-то парня, но у него кончились патроны", — отметила девушка.

По версии российского следствия, сегодня студент четвертого курса технологического колледжа в Керчи, 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение с оружием, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу. По последним данным, погибли 19 человек, около 50 получили ранения. Большинство из них – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских правоохранителей, застрелился. 

Российские следователи, исходя из имеющейся на данный момент информации, описали общую картину произошедшего. 

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Теги: взрыв, колледж, керчь, владислав росляков, ученица, Крым, новости крыма
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