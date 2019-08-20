Появилась интерактивная карта заминированных территорий Донбасса

Фото: скриншот с сайта МОУ

На сайте министерства обороны в тестовом режиме заработала интерактивная карта территорий, загрязненных минами и взрывоопасными предметами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Уточняется, что сейчас карта работает в тестовом режиме, информация обновляется. Участки, нанесенные на карту, задокументированы и содержат доказательства наличия загрязнени.

Интерактивная карта территорий, загрязненных минами и взрывоопасными предметами, размещена на официальном сайте Минобороны в разделе Противоминная деятельность.

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Отмечается, что карта создана при содействии Женевского международного центра гуманитарного разминирования и координатора проектов ОБСЕ в Украине.

3 августа сообщалось, что пиротехники ГСЧС получили технику и оборудование для гуманитарного разминирования на Донбассе, приобретенные на средства США.

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