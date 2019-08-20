Появилась интерактивная карта заминированных территорий Донбасса

На сайте министерства обороны в тестовом режиме заработала интерактивная карта территорий, загрязненных минами и взрывоопасными предметами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Уточняется, что сейчас карта работает в тестовом режиме, информация обновляется. Участки, нанесенные на карту, задокументированы и содержат доказательства наличия загрязнени.
Интерактивная карта территорий, загрязненных минами и взрывоопасными предметами, размещена на официальном сайте Минобороны в разделе Противоминная деятельность.
Нажмите на изображение, чтобы перейти к интерактивной карте
Отмечается, что карта создана при содействии Женевского международного центра гуманитарного разминирования и координатора проектов ОБСЕ в Украине.
Читайте также: Бои за Иловайск. В Лондоне нашли доказательства участия РФ: видео