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Появилась интерактивная карта заминированных территорий Донбасса

Появилась интерактивная карта заминированных территорий Донбасса - Фото
Фото: скриншот с сайта МОУ
20.08.2019, 17:07

Карта работает в тестовом режиме

На сайте министерства обороны в тестовом режиме заработала интерактивная карта территорий, загрязненных минами и взрывоопасными предметами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Уточняется, что сейчас карта работает в тестовом режиме, информация обновляется. Участки, нанесенные на карту, задокументированы и содержат доказательства наличия загрязнени.

Интерактивная карта территорий, загрязненных минами и взрывоопасными предметами, размещена на официальном сайте Минобороны в разделе Противоминная деятельность.

Нажмите на изображение, чтобы перейти к интерактивной карте

Отмечается, что карта создана при содействии Женевского международного центра гуманитарного разминирования и координатора проектов ОБСЕ в Украине.

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