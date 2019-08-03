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США передали Украине технику для разминирования Донбасса

США передали Украине технику для разминирования Донбасса - Фото
Фото: скриншот видео
03.08.2019, 12:45

Спасатели получили специальные автомобили, металлодетекторы и защитное снаряжение на общую сумму 5 млн грн

Пиротехники ГЧС получили технику и оборудование для гуманитарного разминирования на Донбассе, приобретенные на средства США. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"2 августа на учебном полигоне Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГосЧС Киевской области представители Датской группы по разминированию (ДГР) передали пиротехникам ГосЧС технику и оборудование для гуманитарного разминирования на Донбассе, которое было закуплено благодаря поддержке правительства США", - уточняет пресс-служба МВД.

Спасатели получили оперативно-пиротехнические автомобили, защитное снаряжение, металлодетекторы, инструменты для ручного разминирования и нетехнического обследования. Общая стоимость помощи – около 5 млн грн.

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разминирование война Донбасс ГСЧС
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