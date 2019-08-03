США передали Украине технику для разминирования Донбасса

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Пиротехники ГЧС получили технику и оборудование для гуманитарного разминирования на Донбассе, приобретенные на средства США. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"2 августа на учебном полигоне Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГосЧС Киевской области представители Датской группы по разминированию (ДГР) передали пиротехникам ГосЧС технику и оборудование для гуманитарного разминирования на Донбассе, которое было закуплено благодаря поддержке правительства США", - уточняет пресс-служба МВД.

Спасатели получили оперативно-пиротехнические автомобили, защитное снаряжение, металлодетекторы, инструменты для ручного разминирования и нетехнического обследования. Общая стоимость помощи – около 5 млн грн.