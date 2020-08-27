Появилось видео нападения на автобус с членами организации депутата Кивы

На видео группа молодых людей бьет окна в микроавтобусе и избивает его пассажиров

В интернете опубликовано видео момента нападения неизвестных на автобус с активистами организации депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы "Патриоты — За жизнь" на трассе Киев-Харьков, в результате которого пострадали два человека. Запись появилась в Telegram-канале Харьков 1654.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На видео группа молодых людей бьет окна в микроавтобусе и избивает его пассажиров. В какой-то момент в салоне автобуса вспыхивает пожар. Также слышны звуки выстрелов.

По информации полиции Харьковской области, на трассе вблизи Люботина Харьковской области неизвестные обстреляли микроавтобус с людьми. Два человека получили ранения. Там сообщили, что в автобусе находились "представители ОО За жизнь". Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве.

Глава организации "Патриоты — За жизнь" Илья Кива обвинил в нападении членов партии Нацкорпус. Там отрицают свою причастность.

Между тем замглавы МВД Антон Геращенко написал в Facebook, что произошел "конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил".

Нападавшие задержаны, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

25 августа в центре Киева на бульваре Дружбы народов произошел конфликт со стрельбой между активистами Нацкорпуса и членами организации "Патриоты — за жизнь".

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.