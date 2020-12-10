Президенту НААН грозит до 10 лет тюрьмы из-за элитного авто – полиция

Президенту Национальной аграрной академии наук грозит до 10 лет тюрьмы: он якобы получил элитный внедорожник в качестве взятки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. В полиции не называют имени фигуранта дела, но на сайте НААН указано, что на сегодняшний день президентом Академии является Ярослав Гадзало.

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По данным следствия, президент НААН якобы получил внедорожник за внесение человека в список претендентов на должность академика и передачу соответствующих материалов президии НААН.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 383 (получение неправомерной выгоды служебным лицом), пишут в полиции. Санкция статьи – от пяти до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью на три года. Досудебное расследование продолжается, решаются вопросы о мере пресечения подозреваемому и вручении подозрений другим фигурантам дела.

4 декабря 2019-го СБУ заявляла, что задержала двух руководителей среднего звена НААН при получении взятки $50 000.

26 ноября 2020-го СБУ сообщала, что проводила обыски сразу в трех областях для поиска доказательств по якобы завладению имуществом НААН должностными лицами. Спецслужба утверждала, что руководство академии "подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем, и получении неправомерной выгоды". Там также заявляли, что нашли тайник с оружием в здании президии НААН.

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Марк Сировой

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