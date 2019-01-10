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10.01.2019, 15:28

При обстреле ранены сотрудники Воды Донбасса: сгорел автомобиль

При обстреле ранены сотрудники Воды Донбасса: сгорел автомобиль - Фото
Иллюстративное фото: voda.dn.ua

По данным компании Вода Донбасса, обстрел произошел сегодня в районе села Крутая Балка

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Сегодня три сотрудника компании Вода Донбасса, которые расчищали дорогу около Южнодонбасского водопровода, получили ранения в результате обстрела. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В районе села Крутая Балка во время расчистки дороги к насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода были ранены три сотрудника компании. Боеприпасами был поврежден и впоследствии сгорел автомобиль ЗИЛ-131", - отметили в пресс-службе.

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Характер ранений и другая информация уточняется.

29 декабря 2018 года в первые часы боевики нарушили режим прекращения огня в Донбассе на новогодние праздники.

29 декабря с полуночи в Донбассе на линии столкновения должен был начать действовать режим "тишины", о котором договорилась трехсторонняя контактная группа в Минске.

 

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Теги: обстрел, война в донбассе, ранения, вода донбасса
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