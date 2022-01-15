При подъеме на Говерлу погиб турист: еще двое травмированы, их пытаются спасти – фото
15.01.2022, 15:48
Спасательная операция (Фото 3 - пресс-служба ГСЧС)
15 января при восхождении на гору Говерла погиб один человек, еще двое получили травмы разных степеней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Инцидент, по данным спасателей, произошел в 11:15.
"По состоянию на 13:30, туриста с травмой ноги спасатели спускают с горы, одновременно спасатели направляются к еще одному травмированному человеку", – заявляют в ведомстве.
К погибшему направляются полицейские для проведения следственных действий. В поисково-спасательных работах участвовало 28 человек.
- 29 июля 2021 года в Карпатах, в районе горы Круглой, в трех человек из туристической группы попала молния.
- 7 декабря этого года в Карпатах спасатели нашли тело 50-летнего мужчины, который 4 декабря поехал кататься на снегоходе и пропал.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)Разместить вакансию
Киев • Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Последние новости
Комментарии