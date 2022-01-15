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При подъеме на Говерлу погиб турист: еще двое травмированы, их пытаются спасти – фото

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15.01.2022, 15:48
При подъеме на Говерлу погиб турист: еще двое травмированы, их пытаются спасти – фото - Фото
Спасательная операция (Фото 3 - пресс-служба ГСЧС)

15 января при восхождении на гору Говерла погиб один человек, еще двое получили травмы разных степеней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Инцидент, по данным спасателей, произошел в 11:15. 

При подъеме на Говерлу погиб турист: еще двое травмированы, их пытаются спасти – фото

"По состоянию на 13:30, туриста с травмой ноги спасатели спускают с горы, одновременно спасатели направляются к еще одному травмированному человеку", – заявляют в ведомстве. 

При подъеме на Говерлу погиб турист: еще двое травмированы, их пытаются спасти – фото

К погибшему направляются полицейские для проведения следственных действий. В поисково-спасательных работах участвовало 28 человек.

  • 29 июля 2021 года в Карпатах, в районе горы Круглой, в трех человек из туристической группы попала молния
  • 7 декабря этого года в Карпатах спасатели нашли тело 50-летнего мужчины, который 4 декабря поехал кататься на снегоходе и пропал. 
Владислав Сердюк
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ГСЧС Карпаты говерла
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