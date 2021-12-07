В Карпатах нашли тело туриста. Он поехал кататься на снегоходе три дня назад

В Карпатах спасатели нашли тело 50-летнего мужчины, который 4 декабря поехал кататься на снегоходе и пропал. В поисковой операции был задействован вертолет МИ-8, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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"7 декабря в 13:53 нашли тело 50-летнего мужчины, пропавшего еще 4 декабря в горной долине Руна, Ужгородского района Закарпатья, во время катания на снегоходе", – сказано в сообщении.

В первый день поисков спасатели обнаружили только снегоход. 6 декабря операцию приостановили, но затем возобновили.

Погибший мужчина – житель Закарпатья. По версии спасателей, он не справился с управлением на снегоходе и попал в аварию. От места происшествия он решил идти домой пешком, но заблудился.

К поиску туриста было привлечено 90 спасателей и 33 единицы техники.

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Яна Катасонова

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